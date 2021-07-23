Son dakika haber! Adana'da evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Adana'da evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber! Adana'da evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde, evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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