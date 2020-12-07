Son dakika haber! Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
07.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:40
Son dakika gündem haberine göre Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Yarımoğlu Mahallesi Olgay Sokak'ta bulunan tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın