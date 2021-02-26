Son dakika haber | Adana'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberleri... Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ile yanındaki kişi, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ile yanındaki kişi, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 34 KY 0217 plakalı otomobilin sürücüsü Bekir Y, Bülent Angın Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, Ray Sokak'ta Soner G. idaresindeki 01 DBD 16 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak durdu.

Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü Bekir Y. ve yanındaki Şerif Y, ekiplerce yakalandı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Soner G. ve yolcu konumundaki arkadaşı Ömer E'nin kazada yaralandığını gören polis, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobilde ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu