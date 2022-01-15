Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi serbest bırakıldı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar A.H, F.H, H.A, A.A. ve Z.H, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe salıverildi.

Suriye uyruklu 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Polis, 12 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ şüphelilerini yakalamaya yönelik operasyon düzenlemiş, bazı zanlıları gözaltına almıştı.

Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan 'cezalandırma operasyonları'na ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama Açıklaması

 Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: '(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...

 Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü
AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi serbest bırakıldı.

title