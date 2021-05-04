Son dakika haber... Adana'da çocuklarını darbettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı
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Son dakika haber... Adana'da çocuklarını darbettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı

Son dakika haber... Adana'da çocuklarını darbettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 çocuğunu darbettiği ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 çocuğunu darbettiği ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evin üst katında kiracı olarak yaşayan Suriye uyruklu Suzan H'nin 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla komşuları polise ihbarda bulundu.

Adrese yönlendirilen polis, kadının kapıyı açmamak için direnmesi üzerine Suzan H'yi uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

Ekipler, kapıyı açan Suzan H'yi gözaltına, çocukları da koruma altına aldı.

Komşulardan F.Y, Suzan H'nin daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını ileri sürdü. F.Y, "Çocuklarını dövmemesi konusunda kendisini uyardık ama bizi dinlemedi. Bugün de çocuğunu dövüyordu, bizler de polise bildirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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