Son dakika haber | Adana'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsaldaki Ormancık Mahallesi'nde Mehmet (88) ve Hatice Kızmaz'ın (77) oturduğu evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın