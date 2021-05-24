Son dakika haberleri! Sarıçam'daki orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberi... Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Kaşobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa