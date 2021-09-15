Son dakika haber: Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Karacaoğlan Mahallesi'ndeki hatıra ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri