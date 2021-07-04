Son dakika haber | Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Feke ilçesinde bir kişinin öldüğü iki komşu arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde bir kişinin öldüğü iki komşu arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.
Kızılyer Mahallesi'nde 1 Temmuz'da komşu aileler arasında çıkan kavgada Durdu Kızıloluk'un av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheli Mehmet Aydın A, jandarma ekiplerince mahalledeki ormanlık alanda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın