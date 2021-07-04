Son dakika haber | Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Feke ilçesinde bir kişinin öldüğü iki komşu arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.