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Son dakika haberi! Bir kişi silahla yaralandı

AA, Ömer Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri... Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde M.A.T ile F.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada M.A.T'nin tabancayla ateş açması sonucu F.A. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler şüpheli M.A.T'yi yakaladı, yaralı ise ambulansla Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.A.T. polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi! Bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haberi! Bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haberi! Bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haberi! Bir kişi silahla yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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