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Son dakika haber... Adana'da bir kişi evde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Adana'da bir kişi evde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberler... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi evde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

ÇUKUROVA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi evde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Burhan D, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına giderek eşi Tuğba D'yi evlerinde bıçakladığını anlattı.

Burhan D'nin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olayın yaşandığı merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikamete sevk edildi.

Polis ekipleri, kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye girdi.

Evi kontrol eden ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cesediyle karşılaştı.

Maktulün annesi Rukiye Ç, olay yerindeki gazetecilere, damadının kıskançlık ve kumar alışkanlığı nedeniyle kızının 14 yıldır sorun yaşadığını ileri sürdü.

Polis ekipleri, zanlı kocayı 3 çocuğuyla gittiği yakınlarının evinde gözaltına aldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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