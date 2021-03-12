Son dakika haber | Adana'da asayiş olaylarına karışan oto galericilerine yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
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Son dakika haber | Adana'da asayiş olaylarına karışan oto galericilerine yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

12.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:50
Son dakika haber | Adana'da asayiş olaylarına karışan oto galericilerine yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da asayiş olaylarına karışan oto galericilerine yönelik özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da asayiş olaylarına karışan oto galericilerine yönelik özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oto Galericiler Sitesi'nde son zamanlarda yaşanan asayiş olaylarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, meydana gelebilecek olayların önlenmesi ve suç unsurlarının yakalanması amacıyla sitedeki 14 iş yerine terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 366 mermi, çelik yelek, kılıç, kelepçe ve döner bıçağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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