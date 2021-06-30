Son dakika haber! Adana'da annesini, ablasını ve 4 yeğenini rehin alan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Adana'da annesini, ablasını ve 4 yeğenini rehin alan kişi gözaltına alındı

Son dakika haber! Adana'da annesini, ablasını ve 4 yeğenini rehin alan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da annesini, ablasını ve küçük yaştaki 4 yeğenini rehin alan kişi, özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Adana'da annesini, ablasını ve küçük yaştaki 4 yeğenini rehin alan kişi, özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Turgay K, annesi Gülay K, ablası Özge Ç. ve küçük yaştaki 4 yeğenini rehin aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkinci kattaki evin balkonundan elindeki bıçağı gösteren Turgay K, etrafa cam parçaları fırlattı.

Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyen Turgay K, özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan evde bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa bindirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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