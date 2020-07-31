Son dakika haber | Adana'da acemi kasaplar hastanelere koştu Son dakika haberlerine göre Adana'da acemi kasaplar hastanelere koştuAdana'da bayramın ilk gününde kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

Adana'da acemi kasaplar hastanelere koştu

Adana'da bayramın ilk gününde kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek için evlerine getiren bazı vatandaşlar, kendilerini yaraladı. Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, hastanelere akın etti. Bazıları ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı. Ellerinden ve parmaklarından yaralanan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kesilen parmağına dikiş attırdıktan sonra hastaneden çıkan bir vatandaş, Usta kasap da olsak, yine de kesilebiliyor. Kesilmez diye bir şey yok. İyiyim dedi.

Kaynak: DHA