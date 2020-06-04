Son dakika haber... Adana'da 7 bin 786 iş yeri denetlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Adana'da 7 bin 786 iş yeri denetlendi

Son dakika haberi: Adana'da normalleşmeyle birlikte İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında bulunan birçok işletme ve iş yeri denetleniyor.

Son dakika haber... Adana'da 7 bin 786 iş yeri denetlendi
04.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:25

Adana'da normalleşmeyle birlikte İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında bulunan birçok işletme ve iş yeri denetleniyor.

İl Ticaret Müdürlüğünün koordinesinde; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğünde görevli personellerden oluşturulan denetleme grupları, kent genelinde hizmete açılan iş yerlerinde, AVM'lerde ve mağazalarda gerekli kontrol ve denetimleri gerçekleştiriyor.

Yapılan denetim faaliyetleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, "Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmeye başlandığı ilk andan itibaren tüm kurumlarımızla iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Elde ettiğimiz tabloyu korumamız ve daha da başarılı bir hale getirebilmemiz için normalleşme planı kapsamında faaliyetlerine başlayan tüm işletmelerde Bakanlığımızca belirlenen kurallara uyulması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda gerekli denetimlerin yapılması amacıyla oluşturduğumuz ekiplerimiz ilimiz genelindeki işletmelerde denetim faaliyetlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Denetleme gruplarımız bu kapsamda toplam 7 bin 786 iş yerini denetledi. Gerçekleştirilen denetimler sırasında işletme sahiplerine uymaları gereken kurallar konusunda bilgi verildi ve belirlenen kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri hakkında cezai işlemler uygulandı. Normalleşme sürecinde vatandaşlarımızdan rehavete kapılmamalarını ve salgın tehlikesinin henüz sona ermediğini düşünerek tedbirli olmaya devam etmelerini istiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Haber
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı 'Pişman değilim' dedi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 'sosyete' eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden...
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Faik Öztrak Hasan Polatkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Demet Akbağ Seren Serengil
Spor Ali Koç Jose Sosa Bülent Korkmaz Mehmet Aurelio Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Adana'da 7 bin 786 iş yeri denetlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 09:25:39. #1.15#
title