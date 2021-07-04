Son dakika haber | Adana'da 61 yaşındaki kadını öldüren zanlı yakalandı
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Son dakika haber | Adana'da 61 yaşındaki kadını öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haber | Adana'da 61 yaşındaki kadını öldüren zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Adana'nın Feke ilçesinde 61 yaşındaki kadını öldürüp kaçan zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde 61 yaşındaki kadını öldürüp kaçan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Kızılyer Mahallesinde 1 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, biri kız iki çocuk annesi Durdu Kadem Kızıloluk (61) 30 yıl önce eşinden ayrıldı. Kızıloluk, boşandıktan sonra bir kamu kurumunda işe girip iki çocuğunu okuttu. Kızıloluk, emekli olduktan sonra yaz aylarını köyü Kızılyer'e yaptırdığı evde geçirmeye başladı. İddiaya göre, 2011 yılında kız kaçırma meselesi yüzünden cezaevinden çıkan Aydın Mehmet A. (51), kadını rahatsız etmeye başladı. Kızıloluk, şahsı bir kez şikayet etti ancak Aydın Mehmet A. Kızıoluk'u rahatsız etmeye devam etti. 1 Haziran akşam üzeri de Kızıloluk'un evinden komşuları tüfek sesi duydu. Bunun üzerine hemen jandarmaya haber verildi. Jandarma, olay yerine geldiğinde Kızıloluk'u evin bahçesinde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerine haber verildi. Ancak Kızıloluk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma yaptığı çalışmada cinayeti maktulü bir yıldır rahatsız eden Aydın Mehmet A.'nın işlediğini saptayıp zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Kızıloluk'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından iki çocuğu ve kardeşleri tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada katil zanlısını dün Feke'nin Söğüt Mahallesinde olduğunu belirledi.

Jandarma mahalleye yaptığı baskında zanlıyı saklandığı evde gözaltına aldı. - ADANA

Son dakika haber | Adana'da 61 yaşındaki kadını öldüren zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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