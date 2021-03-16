Son dakika haber: Adana'da 53 ruhsatsız silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Adana'da 53 ruhsatsız silah ele geçirildi

16.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:52
Son dakika haber: Adana'da 53 ruhsatsız silah ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da bir haftada yapılan uygulamada 53 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da bir haftada yapılan uygulamada 53 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Asayiş Ekipleri Amirliği motorize ekipleri, 8-14 Mart tarihleri arasında kent genelinde olayların önüne geçmek için uygulama yaptı.

Uygulamada polis ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 558 mermi ve 55 kartuş ele geçirdi. Ekipler ayrıca 4 otomobil, 12 motosiklet ve 7 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 328 kişi de yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 11 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Adana'da 53 ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:53:19. #1.15#
title