Son dakika haber... Adana'da 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi Son dakika haberi: Adana'da 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Merkez Otogarı'nda şüphelendiği iki kişi ve çantalarında arama yaptı. Şüpheliler V.I. (20) ve Z.A'nın (23) çantasında 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA