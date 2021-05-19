Son dakika haber! Adana'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Adana'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! Adana'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 J 0213 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, yolcu almak için duran Ramazan Özelçi idaresindeki 01 M 0890 plakalı dolmuşa arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan dolmuş da park halindeki 3 araca çarptı.

Kazada dolmuş sürücüsü ile yolcu Ayşenur Ceylan yaralandı.

Otobüs sürücüsü kazanın ardından kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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