10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI
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10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Akkoca Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Fatma Okutan'ın (64) evi önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan yangında kül oldu.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Akkoca Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Fatma Okutan'ın (64) evi önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan yangında kül oldu. Evinin çok ciddi hasar gördüğünü dile getiren Okutan, eşyalarının tümünün ise kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. Evinin onarılması için yardım isteyerek gözyaşı döken Fatma Okutan, 10 yıl önce de işlettikleri bakkal dükkanının yandığını anlattı. Okutan, Yangın gelince canımızı kurtarmak için birden kaçtık gittik. Sabah döndüğümüzde evimiz kül olmuştu. Yatağım, çamaşır makinem, kıyafetlerim, iğneden ipliğe her şeyim yandı. Yuvamı onarsınlar, başka bir şey istemiyorum. Başımı sokacak bir yer istiyorum sadece dedi.

'BİR İNEKTEN GELEN SÜT PARASIYLA GEÇİNİYOR'

Oktan'ın kızı Nuray Canbolat (41) ise tek başına yaşayan annesinin evinin onarılması için yetkililere ve hayırseverlere çağrıda bulundu. Canbolat, Annemde kemik erimesi var, zor yürüyor. Yangın haberini aldığımda evimdeydim, hemen buraya geldim. İneğini kurtarmış, beli bükülmüştü. Babam öleli 3 yıl öldü. Erkek kardeşim de bir süre önce hayatını kaybetti. Kardeşimden kalan 500 TL maaş ve inekten sağdığı günlük 5 litre sütün parasıyla geçiniyor. Evi yandığı için annem artık bende kalıyor ama tek isteği başını sokacak bir ev diye konuştu.

10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI
10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI
10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI
10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI
10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI
10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI
10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI
10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI
10 YIL ÖNCE BAKKALI, ŞİMDİ EVİ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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