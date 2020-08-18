Son dakika haber | Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi
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Son dakika haber | Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildiADANA'da zabıta, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı ortak operasyonda, 38 ton 920 kilo kokmuş kaçak et ele geçirildi.

18.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:13

Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi

ADANA'da zabıta, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı ortak operasyonda, 38 ton 920 kilo kokmuş kaçak et ele geçirildi. Etlerin tek tırnaklı (at, eşek) hayvan türüne ait olup olmadığı yapılacak analiz sonucu netleşecek.

Adana'da 155 Polis İmdat Hattına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Emniyet güçleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirildi.

KÖTÜ KOKUDAN ÇALIŞMAKTA ZORLANDILAR

Görevlilerin ağır koku nedeniyle çalışmakta zorlandığı depoda bulunan ve insan sağlığına uygun olmayan etlere el kondu. Etler imha edilmek üzere zabıta araçlarına alınarak depodan çıkarıldı. Etlerin toprağa gömülerek imha edildiğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 5596 Sayılı Kanun gereği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından izlenebilirliğin sağlanamamasından 5 bin 570 TL, onaysız hayvansal ürün depo kullanmaktan 13 bin 500 TL, toplamda 19 bin 070 TL idari para cezası uygulanacağı aktarıldı. Zabıta ekipleri Adanalıların sağlığı için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

İmha edilmek üzere depodan alınan etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığı, analiz sonucu belli olacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ADANA, (DHA)-

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Son dakika haber | Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi

Kaynak: DHA

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