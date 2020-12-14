Son dakika haber | Adana'da 32 ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika haberine göre Adana'da polisin yaptığı uygulamalarda 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı uygulamalarda 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 6 uzun namlulu silah, 13 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 537 uzun namlulu silah mermisi, 245 fişek, 14 kartuş, 1 kesici alet, 10 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı elektrikli bisiklet ve 2 çalıntı otomobil ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 195 kişiyi yakalarken, 5 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı