Son dakika haber! Adana'da 2 çocuk annesinin çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum (2)
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Son dakika haber! Adana'da 2 çocuk annesinin çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum (2)

Son dakika haber! Adana'da 2 çocuk annesinin çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum (2)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: GÖZALTINA ALINDIAdana'da, 2 çocuk annesi A.M.'yi özel fotoğraflarını yayınlamakla tehdit eden Mehmet Ç., merkez Sarıçam ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Adana'da, 2 çocuk annesi A.M.'yi özel fotoğraflarını yayınlamakla tehdit eden Mehmet Ç., merkez Sarıçam ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ç., adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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Son dakika haber! Adana'da 2 çocuk annesinin çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum (2) - Haberler
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