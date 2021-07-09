Son dakika haber! Adana'da 2 çocuk annesinin çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum (2)
Son dakika haberler: GÖZALTINA ALINDIAdana'da, 2 çocuk annesi A.M.'yi özel fotoğraflarını yayınlamakla tehdit eden Mehmet Ç., merkez Sarıçam ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Adana'da, 2 çocuk annesi A.M.'yi özel fotoğraflarını yayınlamakla tehdit eden Mehmet Ç., merkez Sarıçam ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ç., adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı