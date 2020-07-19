Son dakika haber: Adana'da 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Gelen son dakika haberine göre Adana'da polisin hareketlerinden şüphelendiği bir şahsın elindeki kolide piyasa değeri 30 bin lira olan 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Adana'da polisin hareketlerinden şüphelendiği bir şahsın elindeki kolide piyasa değeri 30 bin lira olan 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesin'de A.D. isimli şahsın hareketlerinden şüphelendi. A.D.'yi durduran ekipler, şahsın elindeki koliyi açtıklarında içerisinde piyasa değeri 30 bin lira olan kaçak 2 bin 6 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Gözaltına alınan A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA Kaynak: İHA