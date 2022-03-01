Son dakika haber | Adana'da 2 ayda 730 silah ele geçirildi

Adana polisi 2 ayda yaptığı şok uygulamalarda 522 tabanca, 115 tüfek ve 93 kuru sıkı tabanca olmak üzere 730 silah ele geçirdi.

Adana'da son 2 ayda 12 olayda 2'si kadın 13 kişi cinayete kurban gitti. Cinayetlerin çoğunluğu tabanca ve tüfekle işlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, sık sık cinayetlerin yaşanması nedeniyle ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. 7 gün 24 saat başlatılan şok uygulamalarda 2 ay içinde 522 tabanca, 115 tüfek ve 93 kuru sıkı tabanca olmak üzere 730 silah ele geçirildi.

Polis ayrıca bu tabanca ve tüfeklere ait yüzlerce de mermi ve kartuş ele geçirdi. Polisin şok uygulamalarının halkın can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa