Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuğun yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Adana'da yolun karşısındaki durağa geçmeye çalışırken tırın çarptığı 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da yolun karşısındaki durağa geçmeye çalışırken tırın çarptığı 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde okuldan çıkıp arkadaşlarıyla yolun karşısındaki durağa yürüyen Arda Aydoğdu'ya B.O. yönetimindeki 33 CPP 11 plakalı tır çarptı.
Ağır yaralanan Aydoğdu, çevredekilerin yardımıyla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan tırın sürücüsü B.O, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.