Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 13 milyon makaron, 561 kilo tütün, 326 kilo nargile tütünü ile 25 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 13 milyon makaron, 561 kilo tütün, 326 kilo nargile tütünü ile 25 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon makaron, 561 kilo tütün, 326 kilo nargile tütünü, 5 otomatik sigara doldurma makinesi ile satışa hazır 25 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI

Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI

Son dakika haberi... ADANA'DA 13 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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