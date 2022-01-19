Son dakika: ADANA'DA 13 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ, 6 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: ADANA'DA 13 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ, 6 GÖZALTI

Son dakika: ADANA'DA 13 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ, 6 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da gümrük kaçağı 13 bin litre akaryakıt, 21 cep telefonu ile bin 783 kulaklık, şarj aleti ve cep telefonu ekranı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da gümrük kaçağı 13 bin litre akaryakıt, 21 cep telefonu ile bin 783 kulaklık, şarj aleti ve cep telefonu ekranı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yaptı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 13 bin litre akaryakıt, 21 cep telefonu ile bin 783 kulaklık, şarj aleti ve cep telefonu ekranı ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: ADANA'DA 13 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ, 6 GÖZALTI

Son dakika: ADANA'DA 13 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ, 6 GÖZALTI

Son dakika: ADANA'DA 13 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ, 6 GÖZALTI

Son dakika: ADANA'DA 13 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ, 6 GÖZALTI

Son dakika: ADANA'DA 13 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ, 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık, Akaryakıt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title