Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Salbaş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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