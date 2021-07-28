Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Salbaş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven