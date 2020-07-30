Son dakika haber | ADANA Bu bayram kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | ADANA Bu bayram kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek

Bir son dakika haberine göre Bu bayram kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecekADANA'da, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlanırken, kurbanlık hayvan pazarlarında da satışlar hız kazandı.

30.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:09

Bu bayram kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek

ADANA'da, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlanırken, kurbanlık hayvan pazarlarında da satışlar hız kazandı. Veteriner Hekim Evren Sonyürek, yeni getirilen randevulu kesim sistemi ile bayramın ilk günü yaşanan kesim yoğunluğunun önüne geçileceğini söyledi.

Adana'da, kent merkezinin birçok noktasında kurulan kurbanlık pazarlarında satışa başlayan besiciler, koronavirüs salgını sonrası gelen ilk Kurban Bayramı'ndaki değişikliklere ayak uydurmaya çalışıyor. Pazarlarda ateş ölçümü, dezenfektan gibi tedbirler uygulanmaya başlanırken kurban kesimi sisteminde de değişikliğe gidildi. Veteriner Hekim Evren Sonyürek, önceki bayramlardan farklı olarak kurban kesiminde randevulu sisteme geçildiğini ve kurbanlık hayvanlarını kestirecek vatandaşların randevularını bir an önce ilgili belediyelerden alması gerektiğini söyledi.

'SATIŞTA RANDEVU YOK'

Randevulu sistemin özellikle sosyal mesafe kuralı ihlalinin önüne geçeceğini dile getiren Sonyürek, koronavirüs salgının bulaşıcı riskinin en aza indirilmesi için atılan önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Önceki bayramlarda yaşanan kesim kuyruklarının ve kalabalıkların bu bayram olmayacağını vurgulayan Sonyürek, "Randevusunu alan kurban kesimini rahatlıkla yapabilecektir. Kurban satışında randevu yok. Sadece kesim için bu sistem geldi. Tabi sadece kesim anında değil, kurbanlık pazarında geçirdiğimiz her dakikada maske takmaya, sosyal mesafeye ve az temasa dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | ADANA Bu bayram kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı 3. Sayfa
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti 3. Sayfa
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor Yaşam
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Bisikletin freni bacağına saplanan genç, kesilen parçayla hastaneye götürüldü
Bisikletin freni bacağına saplanan genç, kesilen parçayla hastaneye götürüldü
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Beyonce Kerem Bursin İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Bayram Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber | ADANA Bu bayram kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 09:31:50. #1.14#
title