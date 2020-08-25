Son dakika haber... ADANA Bakan Pakdemirli Kozan'daki yangında uydudan incelemelerde bulundu
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Son dakika haber... ADANA Bakan Pakdemirli Kozan'daki yangında uydudan incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri: ADANA'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 23 Ağuostos günü saat 12.50'de 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alana zarar veren yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Son dakika haber... ADANA Bakan Pakdemirli Kozan'daki yangında uydudan incelemelerde bulundu
25.08.2020 05:26 | Son Güncelleme: 25.08.2020 05:26

ADANA'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 23 Ağuostos günü saat 12.50'de 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alana zarar veren yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gece boyunca çalışmaları takip ederek uydu bağlantısıyla inceledi. Pakdemirli, geniş alana yayılı yangının söndürülmesi için tüm imkanların seferber edilmesi konusunda ekiplere talimat verdi.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos günü saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahale ediliyor. Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Topldam 800 evden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı çevredeki akrabalarının evlerine bir kısmı da yurtlara yerleştirildi. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi.

Bugün hala kontrol altına alınamayan yangında 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Adana ve çevre illerden de takviye gelen ekipler, karadan söndürme çalışmasına devam ediyor. Günün ilk ışıkarıyla ekipler uçak ve helikopterle yangına müdahale etmeye yeniden başladı. Dün bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerini gece saatlerinde de sürdürdü. Pakdemirli, yangının çıkış sebebi olarak sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Uydu görüntülerini izleyip, yangının seyri hakkında ekiplere direktifler veren Bakan Pakdemirli, yangının en kısa sürede söndürülmesi için tüm imkanların seferber edilmesi için talimat verdi. Pakdemirli, sabahın ilk ışıklarına kadar da Orman Genel Müdürü Bekir Karaca ile telefonla görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Pakdemirli'nin uydudan incelemeleri-Bakan Pakdemirli'nin telefonla ekiplere talimat vermesi 

-Detaylar

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA


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Kaynak: DHA

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