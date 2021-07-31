Son dakika haber: Adana Aladağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber: Adana Aladağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber: Adana Aladağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine yayılan yangına ekipler müdahale etti.

Ekiplerin karadan arazözler, su tankları ve iş makineleriyle, havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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