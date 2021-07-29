Son dakika haber! Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haber! Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.

Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini arttıran yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Havanın kararmasıyla yangına helikopterle müdahaleye ara verildi.

Karadan müdahalenin sürdüğü yangın, Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayıldı.

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber! Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber! Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber! Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber! Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki Bakanlarla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki Bakanlarla görüştü
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Düm Tek Tek Fatma Girik
Spor Diego Eda Erdem Arda Turan Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 21:46:43. #1.15#

title