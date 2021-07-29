Son dakika haber! Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.
Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini arttıran yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Havanın kararmasıyla yangına helikopterle müdahaleye ara verildi.
Karadan müdahalenin sürdüğü yangın, Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayıldı.
Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven