Son dakika haber: ADANA Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: ADANA Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika habere göre Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildiADANA'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalanırken, 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.

07.09.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:10

Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

ADANA'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalanırken, 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 104 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, çalıntı olduğu tespit edilen 13 motosiklet ele geçirildi. Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 115 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: ADANA Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Fatma Girik Demet Şener Birce Akalay Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Caner Turp Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt
Şu an buradasınız: Son dakika haber: ADANA Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 13:10:25. #1.14#
title