Son dakika haber! - Adalet Komisyonu toplandı
Son dakika habere göre - Adalet Komisyonu toplandı TBMM Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu toplandı.
03.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:42
- Adalet Komisyonu toplandı
ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu toplandı.
Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç Başkanlığında Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Görsel medyanın görüntü almasından sonra komisyon devam etti.
Kaynak: İHA