Son dakika haber! - Adalet Komisyonu toplandı

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- Adalet Komisyonu toplandı

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu toplandı.

Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç Başkanlığında Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Görsel medyanın görüntü almasından sonra komisyon devam etti.

Kaynak: İHA