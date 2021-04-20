Son dakika haber | Adalet Bakanlığı hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Adalet Bakanlığı hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı

Son dakika haber | Adalet Bakanlığı hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adalet Bakanlığı, Osmanlı dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki hukuk uygulamalarının ele alındığı 3 kitap yayımladı.

Adalet Bakanlığı, Osmanlı dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki hukuk uygulamalarının ele alındığı 3 kitap yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Eğitim Dairesi Başkanlığının çalışmaları sonucunda Osmanlı'dan bugüne hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap hazırlandı.

Ord. Prof. Dr. Ebul'ula Mardin'in "Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa", farklı Osmanlı hukukçularının metinlerinin bir araya getirildiği "Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiiyet Hukuku" ve Yanyalı Ali Rıza ve Vasilaki Orfanidis'in ders notlarından oluşan "Mizan-ı Ceza'nın İlk Kısmı: Hikmet-i Ceza-Ceza Hukuku Felsefesi" isimli eserler, adım adım hukuk düşüncesinin izlerini sürüyor.

Eserlerden ilki, tıpkıbasımının ardından 75 yıl sonra yeniden düzenlenme ve tasarımla basıldı. Diğer eser de dönemsel makalelerin tematik olarak derlenmesi yoluyla oluştu. Üçüncü kitap ise iki hukuk mektebi öğrencisinin kendi ders notlarından kitaplaştırdıkları eserin 136 yıl sonra bugünün Türkçesine aktarılması yoluyla hazırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Faik Öztrak Murat Kurum Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Hakan Kutlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Adalet Bakanlığı hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:21:24. #1.14#

title