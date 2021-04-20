Son dakika haber | Adalet Bakanlığı hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı

Son dakika haber: Adalet Bakanlığı, Osmanlı dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki hukuk uygulamalarının ele alındığı 3 kitap yayımladı.

Adalet Bakanlığı, Osmanlı dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki hukuk uygulamalarının ele alındığı 3 kitap yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Eğitim Dairesi Başkanlığının çalışmaları sonucunda Osmanlı'dan bugüne hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap hazırlandı.

Ord. Prof. Dr. Ebul'ula Mardin'in "Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa", farklı Osmanlı hukukçularının metinlerinin bir araya getirildiği "Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiiyet Hukuku" ve Yanyalı Ali Rıza ve Vasilaki Orfanidis'in ders notlarından oluşan "Mizan-ı Ceza'nın İlk Kısmı: Hikmet-i Ceza-Ceza Hukuku Felsefesi" isimli eserler, adım adım hukuk düşüncesinin izlerini sürüyor.

Eserlerden ilki, tıpkıbasımının ardından 75 yıl sonra yeniden düzenlenme ve tasarımla basıldı. Diğer eser de dönemsel makalelerin tematik olarak derlenmesi yoluyla oluştu. Üçüncü kitap ise iki hukuk mektebi öğrencisinin kendi ders notlarından kitaplaştırdıkları eserin 136 yıl sonra bugünün Türkçesine aktarılması yoluyla hazırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı