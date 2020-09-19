Son dakika haber: Adalet Bakanlığı 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Adalet Bakanlığı 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak

Son dakika haberlerine göre Adalet Bakanlığının 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

Son dakika haber: Adalet Bakanlığı 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak
19.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:37

Adalet Bakanlığının 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

İlana göre, yazılı ve sözlü sınavla 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacak.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'daki sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınav 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Başvuranların icra müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak.

Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Aylin Dal
Aylin Dal
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Halife Hafter Emmanuel Macron Mustafa Destici
Magazin Gülay Merve Dizdar Nebahat Çehre Aytaç Ağırlar
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Milli Bursa Adana Fransa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Adalet Bakanlığı 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 12:37:37. #1.14#
title