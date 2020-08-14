Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama...
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur.
14.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:59
Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur."
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Kaynak: AA