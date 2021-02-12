Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz."

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz."