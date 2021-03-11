Son dakika haber... Adalet Bakanı Gül, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışında konuştu: (2)

Son dakika haber... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugüne kadar toplamda arabuluculuk uygulaması kapsamında, 1 milyon 807 bin 173 dosyadan, 1 milyon 240 bin 3'ünde anlaşma sağlandığını, sistemin başarı oranının yüzde 69 olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugüne kadar toplamda arabuluculuk uygulaması kapsamında, 1 milyon 807 bin 173 dosyadan, 1 milyon 240 bin 3'ünde anlaşma sağlandığını, sistemin başarı oranının yüzde 69 olduğunu bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Gül, alternatif çözüm yolu olan ve 2013'ten bu yana uygulanan arabuluculuğun, 2018'de iş davalarında zorunlu dava şartı olarak ortaya konduğunu, daha sonra da ticari davalarda ve tüketici uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlandığını aktardı.

2013 kasım ayından bu yana uygulanan arabuluculuk kapsamında istatistiki verileri paylaşan Gül, dava şartı arabuluculuk kapsamında ve iş uyuşmazlıklarında 1 milyon 45 bin 407 başvurudan 631 bin 175'inin, ticari uyuşmazlıklarda 278 bin 315 başvurudan 148 bin 682'sinin, tüketici uyuşmazlıklarında ise 32 bin 884 başvurudan 18 bin 799'unun anlaşma ile sonuçlandığını söyledi.

Gül, "Bugüne kadar toplamda arabuluculuk uygulaması kapsamında 1 milyon 807 bin 173 dosyadan, 1 milyon 240 bin 3'ünde anlaşma sağlanmış olup, sistemin başarı oranı yüzde 69'dur. Yani burada 1 milyonun üzerinde dosya mahkemelerde değil, iki taraf oturarak, helalleşerek, kucaklaşarak, işçi-iş veren, iş adamı, tüketici anlaşarak itilafını çözmüştür." diye konuştu.

Arabuluculuk uygulamalarında TOBB gibi paydaşların büyük katkısı olduğunu vurgulayan Gül, bundan sonraki ihtilaflarda da arabuluculuk konusunda cesaretlendiklerini belirterek, önümüzdeki dönemde kapsamın genişletileceğini kaydetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Ağustos 2019'da Singapur'da imzalanan "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu"na değinen Gül, bu kapsamda ABD'de yapılan arabuluculuk sözleşmesinin Türkiye'deki mahkemelerde de geçerli olacağını bildirdi.

Uluslararası düzeyde ihtilafları çözecek çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Gül, "İstanbul'da finans mahkemesi kuracağız. Yani ticaretin, finansın merkezi olan İstanbul'da sadece oraya bakacak bir ihtisas mahkemesi kuracağız. Böylece ihtilafları çözme irademizi daha da başarılı bir şekilde ortaya koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Gül, programa katılan eski TBMM Başkanı ve TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu ve beraberindekiler ile Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışını yaptı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş