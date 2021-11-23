Adalet Bakanı Gül, Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Abdusalomov ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Ulugbek Abdusalomov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için Türkiye'de bulunan Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Abdusalomov ve beraberindeki heyet Adalet Bakanı Gül'ü bakanlıkta ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, ortak bir medeniyete ve geçmişe sahip soydaş iki ülke arasında güçlü ilişkilerin bulunduğunu belirterek, özellikle adli yardımlaşma konusunda ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi adına Özbekistan Anayasa Mahkemesinin yapmış olduğu reformlara bakanlıkça destek verildiğini anlatan Bakan Gül, ülkeler arasındaki adli iş birliğinin güçlendirileceğini kaydetti.

Abdusalomov ise Türkiye ile olan ikili iş birliğine verdikleri önemi anlatarak, katkılarından dolayı Bakan Gül'e teşekkür etti.