Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı
16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:03
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halepçe'de yaşamını yitirenleri andı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halepçe'de yaşamını yitirenleri andı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce bugün Halepçe katliamında yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde telin ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun