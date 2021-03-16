Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı

16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:03
Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halepçe'de yaşamını yitirenleri andı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halepçe'de yaşamını yitirenleri andı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce bugün Halepçe katliamında yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde telin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Rasim Öztekin Pelin Öztekin Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:03:51. #1.14#
title