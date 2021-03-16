Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halepçe'de yaşamını yitirenleri andı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce bugün Halepçe katliamında yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde telin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun