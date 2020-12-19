Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır."

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır.