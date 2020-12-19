Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır."
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Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır."

19.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:12
Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül:

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır.

Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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