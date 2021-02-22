Son dakika haber! Adalet Bakanı Gül'den, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastlerinin her geçen gün şiddetini artırdığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül, "Tokat milletvekilimiz, Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti'li Zengin'e ilişkin ifadeleri nedeniyle avukat Mert Yaşar adlı kullanıcı hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ