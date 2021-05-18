Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
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Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Gül, mesajında, 19 Mayıs 1919'un bağımsız Türkiye'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı, kurtuluş meşalesinin yakıldığı, bir milletin istiklal yürüyüşünün başladığı günün adı olduğunu belirterek, "O kutlu günün 102. yıl dönümüne ulaşmış olmanın sevincini ve haklı gururunu hep birlikte coşkuyla yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" hedefiyle çıktığı yolda, milletin azmi ve kararlılığının dün olduğu gibi bugün de güçlü Türkiye davasının en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 19 Mayıs'ı, gençlere bayram olarak armağan ettiğini, bu vesileyle "özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen, Türkiye'nin bilimine, hukukuna, sporuna, sanatına ve en önemlisi farklılıklara saygı içinde birlikte yaşama kültürüne güç katan, ümit olan her genci yürekten tebrik eden Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Gençlerin, özgür birey, güçlü toplum bilinci ile hukukun üstünlüğü ilkesini şiar edineceğine, demokrasi ve insan haklarının kök salması için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklarına inancım tamdır. Büyük ve güçlü Türkiye, gençlerin omuzlarında daha da yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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