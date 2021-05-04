Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeliyle iftarda buluştu

Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Edilen duaların ardından Bakan Gül, CTE çalışanlarıyla sohbet etti.

Çalışanların ramazanını tebrik eden Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca çalışmaları dolayısıyla onlara teşekkür etti.

Bakan Gül, "Bu zamana kadar başarıyla ifa ettiğiniz görevinizi bundan sonra da layıkıyla yerine getireceğinize inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı