Son dakika haber! Adalet Bakanı Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) süreciyle ilgili önemli hazırlıklar yaptığını belirterek, AB'nin samimi katkı sağlaması durumunda vize muafiyeti başta olmak farklı konularda olumlu neticeler alınabileceğini bildirdi.

Bakan Gül, AA Editör Masası'nda İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin detayları paylaştı.

Planda yer alan AB müktesebatına uyum çalışmalarına hız verileceğine ilişkin ifadelerin hatırlatıldığı Bakan Gül, "Türkiye'nin bu anlamdaki yeri Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler karşılıklı hak ve çıkarları koruma eksenli bir yaklaşımı ortaya koymaktayız, yani biz Avrupa Birliği sürecini önemsiyoruz. Bu konudaki tutumumuzda bir değişiklik yok ama AB'nin yer yer zikzakları oluyor Türkiye ile ilgili. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Ama AB'nin yaklaşımı ne olursa olsun biz tüm bu reformları yapma adına uluslararası bir zemin, platform olmasını değerli buluyoruz. Onların yaklaşımı hangi yöne evrilirse evrilsin 'Vatandaşımız en iyisine layık' yaklaşımıyla biz bu reformları sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'nin beklentisinin vize muafiyeti sürecinin tamamlanması olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye bu konuda objektif bir şekilde başarıyla süreci tamamlamıştır. Eksiklikleri ya da bu konuda kalan kısımları da tamamlama iradesini de ortaya koymuştur. Dün çok güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir kez daha ifade edilmiştir. Bundan sonra iş, katılımcı müzakereci bir şekilde sürecin başarıyla tamamlanmasıdır. Bu konuda Türkiye hazırdır, Türkiye önemli hazırlıklar yapmıştır. Avrupa Birliği de samimi bir şekilde bu sürece katkı sağlarsa vize muafiyeti konusu başta olmak üzere çok olumlu neticeler alabileceğimizi düşünüyoruz."

Gül, terörün tanımı konusunda AB ile bir sorun yaşanıp yaşanmadığına dair soruyu "Birkaç kişisel verilerle ilgili konu var, birkaç husus var. Burada tabii ki tüm bu adımları yani bize söyleyenlerin ülkelerinde neler yaptığını hepimiz bu süreçte gördük." şeklinde yanıtladı.

Türkiye'nin birliğini, huzurunu, teminatını gözeterek adım atacaklarını kaydeden Bakan Gül, "Türkiye'nin bu anlamda ülkemizin, vatandaşlarımızın menfaati, güvenliği, özgürlüğünü de dikkate alarak bu konuda objektif bir şekilde masaya oturulduğunda yapılabilecek, başarılabilecek bir süreç olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İfade özgürlüğüne ilişkin açıklamalar

Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan gazetecilerin meslek şartlarına ilişkin yeniliklere de değindi. Gazeteci güvenliği hakkı gibi uluslararası literatürde de olan bir kavramın Eylem Planı'nda yer aldığını kaydeden Gül, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, basın emekçileri, basın mensupları demokraside önemli bir misyon ifa etmektedirler. Çünkü demokraside eleştiri, farklı düşüncelerin ifade edilmesi, ortaya konması o toplumun güçlü bir demokrasiye sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla biz bunu yapıyoruz diye başka bir güvenlik-özgürlük anlamında bir endişeye kapılmaması ya da bu hususta bir uygulamada eksiklik varsa bunların masaya yatırılması önemli bir başlık."

Eylem Planı'nda konuyla ilgili evrensel ilkelere yer verildiğini bildiren Gül, birinci yargı paketinde düşünce açıklamanın suç oluşturmayacağının vurgulandığını belirtti.

Gül, tüm fikirlerin konuşulabildiği bir ortamın önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şiir okudu diye Cumhurbaşkanımızın yaşadığı zulüm ortada. Toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı eski Türkiye'deki örnekler ortada. Türkiye'de bu anlamda mevcutta uygulamada yaşanan birtakım istisnai de olsa ya da belli konularda yoğunlaşmış olan istenmeyen uygulamalar da masaya yatırılıp neler yapılabileceği burada bir perspektif olarak ortaya konulmuş durumda."

"7 gün 24 saat esaslı bir hizmet vereceğiz"

Plan'da yer alan tutuklama, ifade alma ve gözaltı süreçlerine ilişkin hususlarla ilgili düzenleme yapılacağını bildiren Gül, uygulamaya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Kendisine tebligat ulaşmadığı için mahkemenin çağrısından haberi olmayanlar bulunduğuna dikkati çeken Gül, "(Senin yakalaman var, mahkeme seni arıyor) dediğinde o kişinin haberi de yok. Üç çocuğu yanında, eşi yanında orada nezarethaneye gidiyor. Yurt dışına, Almanya'ya, akrabalarına gidecekken nezarethanede misafir ediliyor. Bu düzenlemeyle biz bunu kaldıracağız. Arkadaş otelde, havalimanında ya da yolda normal kimlik kontrolünde, polis mecburen mahkemenin yakalaması varsa başka bir şey yapamaz. Bu konuda bir süre verilecek, yani haberi olsa gidecek kişinin." ifadelerini kullandı.

Gül, eksik ya da hatalı tebligat nedeniyle mağduriyet yaşandığını dile getirerek, elektronik tebligat uygulamasına geçildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Diyelim Antalya Havalimanı'na gittin, döndüğünde üç gün sonra gelince ifade verecek bu kişi. 'Çoluk çocuğuyla hadi yolun açık olsun, oradaki akrabana selam söyle' diyen bir Türkiye olacak, bir kamu hizmeti olacak. Otelde çoluk çocuğuyla beraber, eşiyle, ailesiyle tatile gitmiş Bodrum'a ya da ziyarete gitmiş iş için bir yere, otelde yakalanıyor. 'Ben sabah geleceğim' dediğinde, 'pazartesi geleceğim' dediğinde şu anda mecburen yapabilecek bir şey yok hukuken. O an biz buna evet, tamam böyle bilgi var. Hatta kibarca hiç rahatsız da etmeden sabah gelebilir, bilgi verip o da adliye açıldığında gidecek."

Adliyelerin kesintisiz hizmet vereceğini aktaran Gül, "Türkiye'nin her yerinde 7 gün 24 saat belli işlemeleri yapabilecek şekilde, yani nezarethanede geçirmeyecek vatandaşımız saatlerini, günlerini. Savcı, hakim, o konularla alakalı, yani mesai dışında hangi işlemler oluyorsa o işlemleri yine adliyede yapabilecek. 7 gün 24 saat esaslı bir hizmet vereceğiz. Vatandaşımızın ne suçu var? Bunları kanunda düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş