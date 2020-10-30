Son dakika haber... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir ölü yaralı intikal etmemiştir.

Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir ölü yaralı intikal etmemiştir.