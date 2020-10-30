Son dakika haber... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir ölü yaralı intikal etmemiştir.
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Son dakika haber... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir ölü yaralı intikal etmemiştir.

30.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:22
Son dakika haber... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir ölü yaralı intikal etmemiştir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir ölü yaralı intikal etmemiştir. Hiçbir can kaybı söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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