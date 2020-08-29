Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal... Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." Kaynak: AA