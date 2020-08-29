Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal...
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Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal...

Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez."

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
29.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:32

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez."

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Kaynak: AA

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