Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan...
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Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan...

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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