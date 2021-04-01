Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan...

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.